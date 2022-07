La Juve Under19 vince il torneo Aesch: battuto il Valencia in finale

Buone notizie in casa Juve, dove l'Under19 ha iniziato nel migliore dei modi la stagione. La squadra di Montero, nuovo allenatore della primavera, si è infatti aggiudicata il torneo Aesch grazie alla vittoria in finale per 5-2 contro il Valencia. Ecco il commento pubblicato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale: "Iniziare a mettere benzina nelle gambe, cercando di affinare l'intesa. Con questi obiettivi la Juventus Under 19 era partita per la settima edizione del torneo estivo di Aesch, in Svizzera, e tornerà a Torino con tante belle notizie e un trofeo. La squadra di Montero, infatti, ha vinto la competizione dopo un percorso netto tra fase a gironi e fase a eliminazione diretta. Un percorso che si è aperto con un successo contro i pari età del Valencia e si è chiuso, in finale, con un'altra vittoria contro la stessa squadra spagnola.