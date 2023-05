Juve Under19, vittoria per 2-1 contro la Roma: in gol Nonge e Bonetti

Primo maggio in campo per l'Under 19 della Juve, che ieri è scesa in campo contro la Roma. Sotto il diluvio i giovani bianconeri hanno battuto i giallorossi 2-1 grazie alle reti di Nonge e Bonetti. Partita subito in discesa per i padroni di casa, che trovano la rete del vantaggio dopo appena 13 minuti di gioco. Al 37', però, la Roma trova il gol del pari con Daffara ma per fortuna al 61' Bonetti scambia con Aghenè e trova la rete del definitivo 2-1. Tre punti d'oro per l'U19, che ora punta ad arrivare in zona playoff.