Juve Under19, pareggio contro il Lecce: in gol Anghelé

Termina in parità il match tra la Juve Under19 e il Lecce: in gol per i giovani i bianconeri Anghelé. Il resoconto del club

redazionejuvenews

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un resoconto del match tra l'Under19 bianconera e il Lecce. Ecco il comunicato: "Un punto e una bella prestazione a Lecce per l'Under 19, che pareggia in casa della prima in classifica. Per i bianconeri è una prova di carattere, se si pensa che l'Under19, il cui gol è siglato da Anghelé, finisce la partita addirittura in nove.

LA GARA

La Juve parte aggressiva, pressando alta i portatori di palla leccesi; Lecce che comunque, dopo una mezz'ora di combattimenti in mezzo al campo, prova a rompere gli indugi con una ripartenza insidiosa, che manda al tiro Bruhn, murato da Hujisen. E' un primo tempo di difficile lettura, però. L'equilibrio regna sovrano. Le squadre mettono in campo una buona fisicità ma poche trame di gioco e quindi poche possibili conclusioni a rete: logico quindi che si vada al riposo senza gol e senza praticamente tiri in porta.

Nella ripresa la sfida cambia subito. Dopo pochi minuti Vulturar trova l'imbucata per Bruhn, che si presenta solo davanti a Daffara, e la risposta del portiere bianconero è da top player. Vulturar ci prova ancora al 51', con un pallonetto dalla lunga distanza, avendo visto l'estremo bianconero fuori dai pali, ma la sfera esce. E' il preludio al vantaggio salentino, che arriva all'ora di gioco, quando Corfitzen sfrutta una palla vagante in area juventina, di testa anticipa tutti e porta avanti i suoi.

A questo punto però la Juve esce di carattere. Al 70' Mancini ci prova da piazzato, con palla deviata in corner, al 78' ancora Mancini vede Anghelé che non inquadra la porta. Al minuto 84, il gol, alla fine, arriva: Turicchia trova il colpo di biliardo ancora per Anghelé che, stavolta, fa centro. Il finale è di sofferenza. I bianconeri già avevano pareggiato in 10 contro 11 (Maressa per doppia ammonizione), e all'88' restano anche in 9, quando Savona, già ammonito, ferma una ripartenza leccese.La Juve è però brava a reggere l'urto finale e a uscire con un punto di qualità dalla partita con la capolista".

(juventus.it)