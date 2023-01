Juve Under19, 0-0 contro il Lecce. Montero: “Profonda tristezza per Vialli”

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un resoconto sulla sfida della Juve Under19 contro il Lecce. Ecco il comunicato: “Il 2023 della Juventus Under 19, alla prima gara ufficiale dopo la pausa per la Coppa del Mondo, comincia con...

redazionejuvenews

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un resoconto sulla sfida della Juve Under19 contro il Lecce. Ecco il comunicato: "Il 2023 della Juventus Under 19, alla prima gara ufficiale dopo la pausa per la Coppa del Mondo, comincia con un pari contro il Lecce. A Vinovo il match non si sblocca mai e al triplice fischio il risultato è il medesimo dell'inizio, con le squadre che portano a casa un punto per parte. Curiosità: è la prima volta che la Juventus di Paolo Montero termina un match senza segnare. Prima del fischio d'inizio, che arriva a breve distanza dalla notizia della scomparsa di Gianluca Vialli, minuto di silenzio in ricordo di Ernesto Castano".

Al termine della partita l'allenatore dei giovani bianconeri Montero ha detto: "Durante la sosta abbiamo lavorato sulla fase difensiva, perché siamo una squadra molto offensiva e abbiamo cercato di lavorare su questo aspetto. I ragazzi si sono comportati bene, abbiamo giocato contro una squadra adulta e sono contento di aver ripreso così. Tanti ragazzi si sono allenati con la prima squadra in queste settimane. Si vede che sono più maturi e consapevoli di come devono affrontare la giornata. Dopo aver vissuto 40 giorni la prima squadra sono tornati con l'atteggiamento giusto, mi fa molto piacere. Cosa è mancato? Oltre al gol un po' di velocità nel far girare il pallone, fondamentale contro una squadre che difende bene come il Lecce che ha preso solo 8 gol in tutto il campionato".

Sulla scomparsa di Vialli ha aggiunto: "Profonda tristezza per la scomparsa di Gianluca Vialli. Io non ho avuto la fortuna di condividere la Juventus, lo spogliatoio, con lui, è stato un uomo straordinario. Mando un grande abbraccio alla famiglia, non servono tante parole in questo caso. Resta grande amarezza perché va via una leggenda del calcio e un grande uomo".