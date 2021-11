Juve Under 23, sconfitta contro il Virtus Verona per i giovani bianconeri

Sconfitta per la Juve Under 23 di mister Zauli, che perde 1 a 0 contro la Virtus Verona. Ecco il commento dell'allenatore bianconero

Periodo nero in casa Juventus : tra risultati deludenti in Serie A e in Champions League e l' inchiesta della procura sulle plusvalenze gonfiate , sembra che non ci sia nulla che vada per il verso giusto. Ieri anche la Juve Under23 di mister Zauli è uscita sconfitta, battuta 1 a 0 dal Virtus Verona . Di seguito il commento ufficiale del club bianconero:

"Mister Zauli schiera un 4-3-2-1 con Israel in porta, Leo, Poli, Stramaccioni e Anzolin sulla linea di difesa, Miretti, Leone e Sersanti a centrocampo, Soule e Akè dietro l’unica punta che è Pecorino. La Juventus Under 23 non riesce a centrare la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Lecco e Fiorenzuola. Ad Alessandria passa 1-0 la Virtus Verona grazie al calcio di rigore trasformato a inizio ripresa da Pittarello. Una gara che ha visto i bianconeri scontrarsi più volte contro il “muro” eretto dalla formazione ospite a difesa della propria trequarti per larghi tratti del match. La squadra di Mister Zauli è riuscita a creare diverse occasioni nel corso dei due tempi, ma senza trovare il gol. Mercoledì, però, si tornerà nuovamente in campo: ad attendere la Juve ci sarà la complicata trasferta di Padova, un altro interessante banco di prova per provare a muovere nuovamente la classifica". (Juventus.com)