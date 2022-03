Sconfitta contro il Sudtirol per la Juventus Under23

Niente da fare per la Juventus Under 23 di mister Zauli, sconfitta 1 a 0 dal Sudtirol. Il commento del match

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato il commento sulla partita dell'U23. Ecco il comunicato: "L'Under 23 continua il suo processo di crescita, che passa anche attraverso una sconfitta. Può sembrare contraddittorio, ma in realtà non lo è: oggi ad Alessandria i ragazzi di Zauli hanno ben figurato contro il Sudtirol, capolista del girone dei bianconeri. E hanno perso di misura, andando anche vicini al pareggio.

Dopo un inizio equilibrato al Moccagatta, nel primo tempo alla distanza esce la squadra ospite, che si fa pericolosa per due volte in due minuti con Rover, prima dalla distanza e poi da dentro l'area. La frazione vive su questo balletto, con la Juve coriacea a difendere, ma anche spregiudicata nel tentare di trovare incursioni offensive (come quella di Aké, che al 23' si procura e calcia sul fondo un'interessante punizione) e il Sudtirol a cercare, con la dovuta calma, la via del vantaggio. Che arriva, al 34', con un tap-in di Casiraghi su un tiro di De Marchi, non respinto da Israel: a conti fatti è l'episodio decisivo del match, che non fiacca però le ambizioni dei bianconeri, capaci di farsi pericolosi proprio sul finire del tempo, con una conclusione molto insidiosa di Poli, che raccoglie da Zuelli e non trova la porta di poco.

Nel secondo tempo non accade molto: la Juve non riesce a trovare la via giusta per creare pericoli, al Sudtirol tutto sommato sta bene così, perché riesce a capitalizzare il minimo vantaggio senza andare in sofferenza. Finale di marca bianconera, con Aké volenteroso nel cercare di rendersi insidioso (tiro alto al 69') e con l'ultimo forcing finale dei ragazzi di Zauli, che stavolta non riescono ad andare oltre una più che onorevole sconfitta". (Juventus.com)

Al termine della partita mister Zauli ha commentato: «Spiace per la sconfitta di misura, ma il lato positivo oggi è essere rimasti sempre in partita contro la squadra capolista. Ci è mancata un po’ di lucidità e in partite come queste, decise da episodi, è fondamentale. Comunque noi rimaniamo positivi e guardiamo alle prossime sfide e al nostro obiettivo, che è accedere alla zona playoff»