Juve, non solo prima squadra: sconfitta anche per l’Under23

Sconfitta per la Juve Under23 di mister Zauli, fermata 2 a 1 dal Lecco. Il commento del club bianconero e le parole di mister Zauli

redazionejuvenews

Ieri è stata una giornata complicata in casa Juve, con l'Under23 battuta 2 a 1 poche ore prima della sconfitta in Champions della prima squadra. Il commento del club bianconero: "L’avvio vede la Juventus Under 23 determinata a comandare il gioco e questo scenario si verifica soprattutto nei primi venti minuti. Non sono molte, però, le occasioni nitide create dai bianconeri, ma la sensazione è che l’inerzia del match penda dalla parte della squadra di Mister Zauli. Il Lecco si affaccia in avanti soltanto con qualche contropiede che, di fatto, non crea pericoli alla retroguardia piemontese. Al minuto 26 arriva il primo cambio del match: si tratta di un cambio forzato con Aké che lamenta un problema fisico ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto viene chiamata in causa Sekulov.

Passano appena cinque giri di orologio e la Juventus Under 23 sblocca l’incontro con il più classico dei gol, quello dell’ex. Una rete che arriva dagli sviluppi di una rimessa laterale battuta profondamente da Barbieri. Il pallone del terzino bianconero trova Iocolano in area di rigore che si coordina e con una precisa girata supera Pissardo, 0-1. La partita decolla, il Lecco reagisce con una potente conclusione di Petrovic che costringe agli straordinari Israel. Regge il vantaggio, ma ancora per pochi secondi perché da un calcio d’angolo battuto dalla sinistra arriva il pareggio con il colpo di testa di Ganz che accompagna le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

Anche nel secondo tempo l’avvio della Juventus Under 23 mette in difficoltà il Lecco e al 49’ Palumbo, con una conclusione mancina di rara potenza da fuori area, colpisce in pieno petto Pissardo andando vicino al raddoppio. Sono sempre i ragazzi di Mister Zauli a tenere le redini del gioco e al minuto 61 per questione di centimetri Iocolano non riesce a impattare un cross molto invitante di Brighenti. Poco dopo è ancora Palumbo a provarci e ancora una volta è Pissardo a negargli la gioia del gol.

Per numero di occasioni create e per determinazione messa in campo la Juventus Under 23 meriterebbe nuovamente di passare in vantaggio, ma al 73’ è il Lecco a ribaltare totalmente il risultato trovando il gol del 2-1 sempre con un colpo di testa di Ganz, molto abile a ritagliarsi lo spazio per impattare al meglio la sfera e battere Israel. Nel finale la gara si complica per i bianconeri che, di fatto, non riescono più a rendersi pericolosi dalle parti dell’estremo difensore dei lombardi. In sintesi, è più il Lecco ad andare vicino al tris che la squadra di Mister Zauli al pareggio". (juventus.com)

Al termine della partita mister Zauli ha commentato: «È stata una partita molto equilibrata che ci penalizza nel risultato perché torniamo a Torino senza punti. Penso che la squadra, però, abbia giocato una buona gara. Sicuramente il gol subìto sul finale di primo tempo ha un po’ cambiato l’inerzia della gara, ma anche in avvio di ripresa siamo rientrati dagli spogliatoi molto determinati. Un pareggio probabilmente sarebbe stato il risultato più giusto, ma il Lecco è riuscito a portare l’intera posta in palio grazie alla doppietta di Ganz che è stato molto bravo in entrambe le occasioni. Sono sicuro che questa battuta d’arresto non interromperà il nostro percorso di crescita, fin qui di ottimo livello».