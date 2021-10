Juve, nell’Under-23 fa tutto Kaio Jorge: prima il rigore sbagliato poi il gol

Il giovane attaccante brasiliano protagonista, nel bene e nel male, del match con la Juve Under-23: per lui un gol e un rigore sbagliato

redazionejuvenews

Oggi pomeriggio la Juventus Under-23 è scesa in campo contro l'Albinoleffe. Protagonista, in positivo e in negativo, Kaio Jorge, convocato con i giovani bianconeri. L'attaccante brasiliano è partito titolare dal primo minuto e si è distinto per delle ottime giocate. Sprazzi di quello che potrebbe essere un futuro fenomeno, ma che è sembrato ancora molto acerbo. Al 28' minuto del primo tempo l'attaccante brasiliano si è presentato sul dischetto di calcio di rigore, fallendo il penalty. Per fortuna l'ex Santos si è poi fatto perdere, segnando il gol del momentaneo 1 a 1. Quale sarà il futuro di Kaio Jorge alla Juventus?

Partiamo da un presupposto: le qualità ci sono e sono sotto gli occhi di tutto. I bianconeri, però, sono alla ricerca di giocatori pronti, che possano permettere alla squadra di Massimiliano Allegri di tornare subito in testa alla Serie A e di vincere in Champions League. In questo senso Kaio Jorge non è il giocatore di cui i bianconeri hanno bisogno. Non a caso l'attaccante brasiliano ha collezionato una sola presenza in Serie A, chiuso nelle gerarchie da giocatori ben più esperti come Morata, Kean, Dybala e Chiesa. La maglia da titolare nell'Under 23 potrebbe essere un segnale: il classe 2002 ha bisogno di minuti, non per forza con la prima squadra.

Se Massimiliano Allegri deciderà di non usare con più frequenza Kaio Jorge, allora la Juventus sarà costretta a trovare una soluzione. L'Under 23 può essere una possibilità, ma sicuramente non sarebbe l'ideale. La Serie C, infatti, non è un campionato molto competitivo, dove il brasiliano non avrebbe la possibilità di misurarsi con avversari del suo livello. L'ipotesi più probabile diventa quindi il prestito... sperando non faccia la fine di Ihattaren. Il futuro del brasiliano è particolarmente incerto, ma per ora Kaio Jorge si gode il suo primo gol, sperando sia il solo il primo di una lunghissima serie.