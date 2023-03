Juve Under 19, Yildiz non basta: il derby va al Torino

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato il resoconto del match dell'Under 19 contro i pari età del Torino: "Il Torino si aggiudica il Derby della Mole Under 19. I granata fanno valere la maggiore esperienza e passano, a Vinovo, con il risultato di 3-1. Di Weidmann, Njie e Ansah i gol ospiti. Per la Juve a segno Yildiz nel finale. Con questo risultato il Toro sorpassa i bianconeri in classifica e conquista il secondo posto in attesa delle altre gare della giornata".