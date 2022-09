Juve Under19, Montero: “Vincere contro il Torino non sarà facile”

In vista del derby della Mole tra la Juve Under 19 e il Torino Under 19, il club bianconero ha pubblicato il report dell'allenamento odierno: "Torna in campo la Juventus Under 19 di Paolo Montero dopo la sosta per le Nazionali. Ad attendere i bianconeri non una sfida qualunque, ma il Derby della Mole. Si giocherà al "Silvio Piola" di Vercelli, il campo di casa della formazione granata, sabato 1 ottobre alle 13:00. Intanto a Vinovo continua la preparazione della Primavera, attesa da tanti impegni ravvicinati nel corso delle prossime settimane. Il primo, appunto, sarà la sfida contro i granata".