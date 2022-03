Juve Under-19-Liverpool 2-0: le parole dei protagonisti

Storica vittoria per la Juventus Under19, che raggiunge per la prima volta le Final Four di Youth League. Le parole dei protagonisti

redazionejuvenews

Al termine della storica partita contro il Liverpool, l'allenatore della Juventus Under19 Bonatti ha detto: «Una parola per descrivere questa vittoria? Maturità. Volevamo fortemente andare a Nyon, sapevamo di averne le potenzialità. Siamo felici, abbiamo dato un esempio positivo di lavoro, di sacrificio, di voglia di mettersi in gioco, e abbiamo dimostrato ai ragazzi del settore giovanile che erano qui che si possono ottenere grandi risultati. Oggi abbiamo fatto una prestazione maiuscola, siamo stati superiori, abbiamo meritato di vincere; era una partita speciale, la prestazione è stata speciale e abbiamo portato alla Società un risultato prestigioso. Questo è avvenuto crescendo nei mesi, con fatica e sudore. So di essere un allenatore esigente, ma i ragazzi stanno crescendo continuamente e rappresentano al meglio il Club».

Poi è stato il turno del Man Of The Match Miretti, autore di un gol e un assist: «Sappiamo di aver compiuto un’impresa e ne siamo davvero orgogliosi ma adesso non vogliamo fermarci. Oggi abbiamo controllato il match per quasi tutta la partita, poi quell’uno-due ha messo tutto in discesa. Adesso dobbiamo ancora migliorare i dettagli, che sono quelli che fanno la differenza quando il livello si alza».

Chibozo ha invece aggiunto: «Una grande sensazione, difficile da spiegare a parole: stiamo meritandoci piano piano questo traguardo, per noi è una lezione per capire cosa possiamo conquistare nel nostro futuro. Il nostro allenatore sa leggere bene le partite e sa trovare un modo per farcele sbloccare. Noi dobbiamo stare in partita e ascoltarlo; nell’intervallo ci ha chiesto un po’ più di cattiveria e ci ha detto che stavamo facendo bene». Chiosa finale per Bonetti: «Siamo consapevoli di aver fatto qualcosa di grande; il Liverpool ha un modo di giocare veloce, non era facile. Nel primo tempo siamo stati poco cinici, ma nella ripresa abbiamo fatto la differenza. Un aggettivo per descrivere questa squadra? Determinati».