Juve Under 19, Daffara: “Siamo pronti per il Lecce, servirà determinazione”

Sulla lunga sosta: "Si sa, riprendere a giocare partite dove ci sono in palio punti dopo una sosta così lunga è sempre una grande incognita. Lo è per i giocatori di Serie A e lo sarà anche per noi. Io, però, sono davvero fiducioso perchè questo gruppo ha una grande forza mentale, oltre che fisica e tecnica, e lo ha dimostrato nei mesi scorsi. Non sarà semplice, lo sappiamo, ma siamo sufficientemente maturi per affrontare questa situazione anomala e soprattutto partiremo tutti "da zero", anche le altre squadre. Siamo fiduciosi in vista di questa ripresa anche per l'attenzione che ha avuto il Mister in queste settimane, in ogni singolo momento in cui siamo stati insieme".