Juve Under-19, vittoria in amichevole contro il Servette

Vittoria in amichevole contro il Servette per la Juve Under19 di Montero: il riassunto della partita e le parole del mister

redazionejuvenews

Il report del club bianconero sull'ultima amichevole della Juve Under 19: "Vittoriain amichevole per la Juventus Under 19 di Paolo Montero. I bianconeri vincono 3-1 con i pari età del Servette a Vinovo grazie alla doppietta di Strijdonck - una delle due reti segnate è arrivata su calcio di rigore - e al gol di Biliboc, attaccante della formazione Under 17 allenata da Mister Panzanaro. Sì, perchè questo pomeriggio, hanno preso parte al match con la formazione svizzera anche diversi ragazzi proprio dell'Under 17.

Ottime risposte, dunque, sono arrivate dal campo, compresa la reazione allo svantaggio iniziale. Chiaramente oggi, più del risultato finale - che è stato positivo - era importante valutare lo stato di forma dei ragazzi rimasti ad allenarsi a Vinovo in queste settimane e le sensazioni al termine di questa amichevole sono state estremamente positive. Anche per l'Under 19 il rientro in campo si avvicina. Il primo appuntamento ufficiale sarà la sfida di campionato contro il Lecce, il 6 gennaio alle ore 12:00 a Vinovo".

Al termine della partita mister Montero ha detto: "Dopo tanti giorni di allenamento finalmente siamo scesi in campo confrontandoci in questa amichevole contro il Servette. Siamo contenti perchè hanno avuto spazio tutti coloro che sono rimasti a lavorare a Vinovo in queste settimane e la loro attitudine è stata ottima. La nostra preparazione in vista della ripresa del campionato sta proseguendo molto bene e sono molto felice anche perchè alcuni nostri ragazzi stanno lavorando con la Next Gen e altri con la Prima Squadra".