Juve U15, secondo posto alla Mahd Football International Cup

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha comunicato la vittoria della medaglia dell'argento da parte dell'Under 15 bianconera alla Mahd Football International Cup: "L'Under 15 di Mister Benesperi ha concluso con un ottimo secondo posto una bellissima esperienza internazionale. Per una settimana – da venerdì 12 a venerdì 19 – i nostri giovani bianconeri hanno partecipato alla "Mahd Football International Cup", una manifestazione sportiva internazionale andata in scena a Gedda, in Arabia Saudita. La nostra Under 15 - tra le teste di serie del torneo - è stata inserita nel Gruppo A con i sauditi e padroni di casa del MAHD Sport's Academy, con gli olandesi del Twente e con i giapponesi del Kashiwa Reysol.

L'esordio è avvenuto nella giornata di sabato 13 ed è stato estremamente positivo: è arrivata, infatti, una vittoria per 6-1 contro i pari età del Mahd Sport's Academy con le reti di Marchisio, Acrocetti, Bruno, Paonessa e Guarneri, quest'ultimo autore di una doppietta. Domenica 14, invece, la squadra di Marcello Benesperi ha affrontato il Twente e il risultato ha visto ancora una volta trionfare i bianconeri: 3-0 con il gol di Corigliano e la doppietta di Paonessa. Il giorno seguente, lunedì 15, è arrivato il momento di giocare la terza e ultima partita della fase a gironi. La Juve, forte di due vittorie in altrettante partite, vola sulle ali dell'entusiasmo e supera anche il terzo ostacolo, vale a dire i giapponesi del Kashiwa Reysol. Il punteggio finale dice 4-1 e vanno ancora a segno Corigliano e Paonessa. Oltre a loro in gol anche Rocchetti e Acrocetti.

La squadra di Benesperi chiude a punteggio pieno il Gruppo A e vola in finale. L'atto conclusivo del torneo si gioca giovedì 18 e vede i bianconeri affrontare il Royal Antwerp. Il match è tiratissimo e termina 0-0 dopo i due tempi regolamentari – della lunghezza di 45' ciascuno e non più di 35' come nella fase a gironi –. Il match si chiude ai calci di rigore, a oltranza, con il successo per 6-5 della formazione belga che non cancella lo splendido percorso della nostra squadra. Complimenti, ragazzi!".

