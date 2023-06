Juve, Ad un passo dal sì: i bianconeri ripartono da Milik

La prima sorpresa è la permanenza del polacco che solo fino a pochi giorni fa era pronto con le valigie in mano. La Juve riparte da Milik per iniziare ad improntare la rosa del prossimo anno. Dopo l'ufficialità i bianconeri entreranno nel vivo del mercato tra cessioni e acquisti.

L’operazione è stata definita con gli agenti Sommella e Pantak: il centravanti dell'OM sarà acquistato a titolo definitivo per 7 milioni più 2 di bonus. Le parti stanno ultimando gli ultimi dettagli. Tutto questo a tre settimane dall'inizio del raduno della squadra che si è data appuntamento alla Continassa il prossimo 10 luglio. Oltre al polacco in avanti dovrebbe essere confermato anche Moise Kean, ma per il resto le certezze sono poche. A partire da Vlahovic e Chiesa, per i quali non è esclusa una partenza nelle prossime settimane.