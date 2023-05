La Juve ricorda Umberto Agnelli: 19 anni anni dalla scomparsa

Giornata di commemorazione in casa Juve , che oggi ricorda la scomparsa di Umberto Agnelli . Ecco il comunicato del club bianconero: "Sono passati 19 anni da quel 27 maggio 2004 , quando, con profondo dolore, salutavamo per l’ultima volta Umberto Agnelli. Il Dottore ha scritto la nostra storia con una passione che è stata ed è tutt’ora fonte di ispirazione quotidiana, legando il suo nome a quello della Juventus in modo indelebile.

Lo raccontano i trofei conquistati insieme. Quelli vinti nella prima esperienza da Presidente - tre Scudetti, tra cui quello della Prima Stella, e due Coppe Italia -, e quelli alzati al cielo da presidente onorario, carica ricoperta dal 1994: cinque Scudetti, una Coppa Italia, quattro Supercoppe italiane, una Coppa Intertoto, una Supercoppa Europea, la Champions League e la Coppa Intercontinentale. In estrema sintesi, insieme abbiamo vinto praticamente tutto. Lo racconta il suo modo di affrontare ogni sfida. Lo racconta la sua ricerca costante del miglioramento, senza accontentarsi mai, trasformando ogni traguardo in un nuovo punto di partenza. Ma più di ogni altra cosa, lo racconta il suo amore incondizionato per i colori bianconeri. Il suo ricordo è più vivo che mai e continua a essere un punto di riferimento costante. Oggi, come ogni giorno".