Juve, ultima stagionale all’Allianz: tre bianconeri verso l’addio

Questa sera all'Allianz Stadium, la Juventus saluterà i propri tifosi nell'ultima sfida stagionale contro il Milan . Una partita delicata, dopo che la squadra bianconera si è vista infliggere 10 punti di penalizzazione, scendendo dal 2° al 7° posto in classifica. Eppure, permane ancora qualche barlume di speranza per gli uomini di Massimiliano Allegri . Fondamentale sarà pero ottenere i tre punti nella sfida ai rossoneri, possibilmente attraverso una prestazione diversa a quella mostrata nella debacle contro l' Empoli . Successivamente, la Juventus dovrà sconfiggere l' Udinese , sperando nella mancata vittoria del Milan in casa contro l' Hellas Verona . Un quadro complicato nel quale la Vecchia Signora non è completamente padrona del proprio destino. Ecco perché, il raggiungimento o meno dell'obiettivo dei bianconeri si intreccia a quello di alcuni singoli.

Senza Champions addio alla Juve per Rabiot

Sono tre i casi dei giocatori che appaiono sempre più distanti dalle tinte bianconere nella prossima stagione. Quello però in particolare più legato ai risultati è però il destino di Adrien Rabiot. Il giocatore lo ha fatto capire ampiamente nelle recenti parole, pubblicate ad esempio sui social. Senza la possibilità di competere per la coppa dalle grandi orecchie, il francese non rimarrà alla Juventus. Troppo forte è infatti il richiamo delle sirene inglesi della Premier League e in particolare quello del Manchester United. Nel momento migliore della sua carriera, il giocatore non sarebbe disponibile a un anno di transizione; la Juve inoltre non vorrà rischiare di perderlo a zero l'anno successivo.