Juve, UFFICIALE: Kulusevski è stato riscattato dal Tottenham. Tutti i dettagli

Dopo le voci scorse ora è ufficiale: il Tottenham ha riscattato Kulusevski per 30 milioni di euro. Lo svedese lascia quindi Torino e si trasferisce a titolo definitivo a Londra. L'operazione ha generato un effetto economico positivo per i bianconeri di 12,5 milioni di euro. Ecco il comunicato della Vecchia Signora: "È ufficiale il passaggio a titolo definitivo di Dejan Kulusevski al Tottenham. Svedese, classe 2000, Dejan è arrivato a Torino nel gennaio del 2020. Dopo sei mesi giocati in prestito al Parma, ha indossato la maglia bianconera per la prima volta nella stagione 2020/2021 trovando il gol nella sua gara d'esordio contro la Sampdoria. Dopo un anno e mezzo alla Juventus è arrivato, poi, il passaggio in prestito in Premier League. Al Tottenham dal febbraio 2022 a oggi ha totalizzato 57 presenze, segnando 7 reti e andando in doppia cifra con il numero di assist forniti".