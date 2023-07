Juve, ufficiale: Filippo Ranocchia in prestito all’Empoli

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha ufficializzato il trasferimento di Filippo Ranocchia all'Empoli. Ecco il comunicato bianconero: "Continuerà in Serie A la carriera di Filippo Ranocchia. Il centrocampista bianconero, classe 2001, dopo un'annata che lo ha visto protagonista nelle fila del Monza, giocherà la prossima stagione, sempre in prestito, all'Empoli. Bianconero dal 2019, Ranocchia dopo l’esperienza nell’allora Under 23 gioca in prestito, al Vicenza nel 2021/22. Tornato a Torino, rinnova in bianconero a luglio fino al 2026 e poi si concretizza per lui la pista Monza: con la squadra Brianzola. Sedici presenze in stagione, quattordici in Serie A, due in Coppa Italia, arricchite da un assist e da un gol, splendido, lo scorso ottobre a San Siro con il Milan. Ora inizia per lui l'avventura toscana. In bocca al lupo, Filippo!". (juventus.it)