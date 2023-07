Juve, ufficiale: Compagnon in prestito alla Feralpisalò

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha ufficializzato il prestito di Compagnon alla Feralpisalò . Ecco il comunicato: "Proseguirà in Lombardia, per la prossima stagione, la carriera di Mattia Compagnon. Mattia giocherà infatti in prestito, per un anno, alla Feralpisalò. Classe 2001, il laterale bianconero, esterno destro d’attacco, è nella Next Gen dal 2021 , dopo aver militato precedentemente nell’Udinese.

Sono in tutto 76 le presenze che ha messo insieme con la Next Gen, segnando 17 gol, dato che ne fa il miglior marcatore all-time. Da segnalare, per lui, oltre a questi anni da protagonista in campo, anche tre convocazioni nell’ultima stagione in Prima Squadra: parliamo di Lecce-Juventus dello scorso ottobre, di Juventus-Sampdoria, a marzo e della gara in Europa League, in casa del Friburgo.