Juve, ufficiale l’addio di Arthur in prestito alla Fiorentina

Arthur, dopo l'anno in prestito al Liverpool, lascia anche temporaneamente la Juve e passa in prestito alla Fiorentina.

Arthur, nato a Goiana, in Brasile, il 12 Agosto del 1996, ha indossato, tra le altre, la maglia del Barcellona con cui ha disputato 72 partite vincendo una Liga Spagnola ed una Supercoppa Spagnola. Il nuovo centrocampista viola ha, inoltre, vestito in 22 occasioni la maglia della Nazionale maggiore brasiliana vincendo la Coppa America del 2019".

Di seguito il comunicato di Madama: "Ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2026 per Arthur e, contestualmente, il prestito alla Fiorentina fino al 30 giugno 2024. Il brasiliano, nella stagione appena cominciata, vestirà quindi la maglia viola. Rientrato dopo la stagione al Liverpool, il centrocampista classe '96 prosegue la sua carriera nel campionato italiano. Arthur, arrivato nell’estate del 2020 dal Barcellona, ha vissuto due stagioni in bianconero collezionando in totale 63 apparizioni e 1 gol, prima di trasferirsi in Premier League. A lui un grande in bocca al lupo per la nuova esperienza!".