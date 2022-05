Juve, tre nomi per la fascia sinistra: Udogie, Wijndal o Emerson?

La Juve è a caccia di un terzino sinistro e sembra intenzionata a prendere uno tra Udogie, Wijndal e Emerson

redazionejuvenews

Dopo una stagione ricca di problemi, la Juve è a caccia di rinforzi in molti reparti. I primi colpi della dirigenza bianconera dovrebbero essere Paul Pogba e Angel Di Maria, da giorni vicinissimi ai bianconeri. Il centrocampista francese e l'esterno argentino aggiungeranno qualità e esperienza alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ma i lavori da fare sono ancora molti. Servirà infatti un difensore centrale che sostituisca Chiellini e anche un terzino sinistro. Alex Sandro e Pellegrini, infatti, non hanno convinto e in vista della prossima stagione servirà un nuovo titolare. Il terzino italiano sarà probabilmente venduto o mandato in prestito, mentre difficilmente si riuscirà a trovare una nuova sistemazione per Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera sarebbe sulle tracce di tre profili, due simili tra loro e uno completamente diverso. Una prima opzione potrebbe essere Emerson Palmieri, terzino italiano classe 1994 di proprietà del Chelsea. Il club inglese ha deciso di non puntare su di lui, mandandolo una stagione in prestito al Lione e per questo la Juve spera di poter avere il giocatore in saldo. L'ex Roma rappresenterebbe una sorta di usato sicuro, un giocatore non particolarmente giovane ma con esperienza internazionale.

Le alternative sono invece due giovani: Udogie e Wijndal. Entrambi giovanissimi (19 e 22 anni) i laterali di Udinese e AZ Alkmaar sono due giocatori di prospettiva, da far crescere all'ombra della Mole. Per entrambi numeri super in questa stagione: 5 gol e 3 assist per il primo, 1 gol e 10 assist per il secondo. Il loro costo di cartellino si aggira attorno ai 15 milioni di euro, cifra accettabile per le casse bianconere, ma c'è il rischio non siano pronti al salto in una big di Serie a. Molto dipenderà quindi da Massimiliano Allegri: se il tecnico vorrà un giocatore d'esperienza si punterà su Emerson, altrimenti largo ai giovani.