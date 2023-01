Morte Vialli, 1 minuto di silenzio prima di Juve-Udinese

La FIGC ha annunciato un minuto di silenzio in onore di Vialli prima di Juve-Udinese e di tutte le altre partite di Serie A

redazionejuvenews

Da oggi il 6 gennaio rimarrà per sempre una giornata particolarmente triste per i tifosi della Juve e di tutto il calcio. Oggi, infatti, è scomparso Gianluca Vialli, leggenda bianconera ma soprattutto grandissimo uomo dentro e fuori dal terreno di gioco. In tantissimi hanno subito dimostrato il loro affetto verso l'ex attaccante bianconero, con messaggi social e video.

Il presidente dellaFIGC Gravina ha detto: “Sono profondamente addolorato. Ho sperato fino all’ultimo che riuscisse a compiere un altro miracolo, eppure mi conforta la certezza che quello che ha fatto per il calcio italiano e la maglia azzurra non sarà mai dimenticato. Senza giri di parole: Gianluca era una splendida persona e lascia un vuoto incolmabile, in Nazionale e in tutti coloro che ne hanno apprezzato le straordinarie qualità umane”.

In suo onore e per ricordare la sua memoria, la Figc ha disposto un minuto di silenzio prima di tutte le partite di calcio in programma il prossimo fine settimana. Prima della sfida tra Juve e Udinese, quindi, tutti i giocatori si raggrupperanno al centro del campo per commemorare la scomparsa di Vialli. Con loro anche un Allianz Stadium pieno. Tutti i biglietti della prossima partita della squadra di Massimiliano Allegri, infatti, sono stati venduti.