I TOP e FLOP di Juve-Udinese: Danilo bomber, Chiesa è tornato

Dopo la sofferta vittoria di Cremona, la Juventus ha conquistato l'ottava vittoria consecutiva in Serie A . A decidere il match è stato il gol di Danilo , su assist di Chiesa. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

Tra i TOP sicuramente ci sono Danilo e Chiesa . Il difensore brasiliano si è fatto trovare pronto sul secondo palo, piazzando la zampata per il gol che vale i tre punti. L'esterno, entrato nella ripresa, ha dato una sterzata al match e ha fornito un assist splendido a Danilo con una grande giocata. Molto bene anche Paredes , che ha imbeccato Chiesa con un ottimo lancio in occasione del gol. Positiva la prova di Di Maria , che ha mostrato lampi di classe in fase di rifinitura.

Per quanto riguarda i FLOP, c'è da segnalare la prova opaca di Locatelli. Il centrocampista ha sofferto molto più del solito e non ha trovato le sue geometrie, prendendosi anche un giallo. Insufficiente Kean, che partito titolare ha sprecato alcune occasioni e non è sembrato brillante. Non ha fatto meglio Milik, che ha cestinato un'ottima chance sullo 0-0 dopo essere subentrato nella ripresa.