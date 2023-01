Verso Juve-Udinese, tutte le statistiche in vista del match

In vista della sfida di Serie A tra Juve e Udinese, andiamo alla scoperta di alcune interessanti statistiche sulla partita

redazionejuvenews

Neanche il tempo di festeggiare la vittoria last minute contro la Cremonese, che per la Juve è subito il momento di tornare in campo. Sabato alle 18:00 i bianconeri affronteranno infatti l'Udinese, match da non sottovalutare. La squadra di Sottil in questa stagione ha infatti dimostrato di saper essere molto pericolosa: la formazione di Allegri dovrà stare molto attenta.

In vista della sfida la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: "La Juventus ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro l’Udinese in Serie A TIM (2N, 1P) andando sempre a bersaglio (35 reti in questa striscia – 2.7 in media a match).

La Juventus ha vinto le ultime sette partite consecutive e non arriva a otto successi di fila in Serie A TIM da dicembre 2018, quando sulla panchina bianconera sedeva proprio Massimiliano Allegri; inoltre ha vinto questi sette incontri senza subire alcun gol e non trova otto vittorie di fila impreziosite da clean sheets da marzo 2018 (quando, sempre con Allegri, arrivò a nove).

Roberto Pereyra ha esordito in Serie A TIM il 28 gennaio 2012, proprio contro la Juventus, contro cui ha anche segnato un gol nell'agosto 2021 - il classe '91 ha vestito la maglia della Vecchia Signora per 48 partite di campionato tra il 2014 e il 2016, segnando quattro reti".