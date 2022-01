Da Deulofeu fino a Morata: statistiche e curiosità su Juventus-Udinese

A poche ore dall'inizio di Juventus-Udinese il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche e curiosità sul match

redazionejuvenews

In vista del match di Serie A contro l'Udinese la Juventus ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: "Da inizio dicembre a oggi la Juventus sta viaggiando a una media di 18.2 tiri a partita in Serie A, inferiore solamente a quelle di Inter (20 a match) e Napoli (18.4 a gara). L’Udinese in questo parziale ha una media di 12 conclusioni a partita.

La Juventus ha la miglior difesa del campionato nell’ultima mezz’ora di gioco: cinque gol subiti, uno dei quali proprio nel match d’andata contro l’Udinese (Deulofeu).

La Juventus ha subito cinque dei suoi 21 gol in questo campionato su sviluppo di corner, incluso uno nell’ultimo match contro la Roma: il 24% del totale, la seconda percentuale del campionato dopo il Milan (26%, sei su 23).

Da inizio novembre ad oggi solamente l’Inter (nessuna) ha perso meno partite in Serie A della Juventus (una sola): nel parziale solo i nerazzurri (quattro, ma con una gara in meno) hanno incassato meno reti dei bianconeri (sei, di cui quattro nelle ultime due giornate contro Napoli e Roma).

Solo l’Inter (12) ha una striscia di imbattibilità aperta più ampia della Juventus (sette) in questa Serie A: per i bianconeri cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette.

La Juventus non pareggia in Serie A per 0-0 da 94 partite: è la striscia senza pareggi a reti inviolate più lunga di sempre in Serie A (per i bianconeri ultima volta questo risultato contro la Fiorentina a settembre 2019).

É da marzo 2021 (in quel caso sette) che la Juventus non riesce a rimanere imbattuta per quattro partite consecutive in casa di Serie A: due vittorie e un pareggio per i bianconeri nelle ultime tre.

Paulo Dybala, in gol in tre delle ultime cinque partite giocate in Serie A, ha nell’Udinese la sua vittima preferita nella competizione: nove reti in 16 partite contro i friulani, tra cui una nel match d’andata (in cui fornì anche l’assist vincente a Cuadrado). Paulo è, inoltre, il miglior marcatore della Juventus in questo campionato (sei gol) e anche il giocatore bianconero ad aver partecipato attivamente a più reti (nove, grazie anche ai tre assist vincenti).

Le prime reti di Rodrigo Bentancur e Alex Sandro in Serie A sono state segnate proprio contro l’Udinese, entrambe alla Dacia Arena: nell’ottobre 2018, quella dell’uruguaiano, e nel gennaio 2016, quella del terzino brasiliano. L’Udinese è anche la squadra contro cui Bentancur ha fornito più assist in Serie A: tre, di cui uno nel match d’andata.

Considerando gli ultimi due campionati di Serie A (2020/21 e 2021/22), tra gli attaccanti solamente Berardi (15), Zapata (13) e Muriel (13) hanno fornito più assist vincenti di Alvaro Morata (12): lo spagnolo, che all’Olimpico ha mandato in gol Locatelli, non colleziona almeno un assist in due presenze consecutive di massimo campionato dal febbraio 2021". (Juventus.com)