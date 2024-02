Le probabili formazioni di Juve-Udinese: Milik torna titolare

Lunedì 12 febbraio alle 20:45 la Juve affronterà l' Udinese , match valido per la 24a giornata di Serie A . Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni .

Allegri si prepara a schierare il consueto 3-5-2 bianconero. In porta Szczesny, con Gatti, Bremer e Alex Sandro a comporre la linea di difesa. Sulle fasce pronti Cambiaso e Kostic, mentre McKennie, Locatelli e Rabiot dovrebbero agire a centrocampo. In attacco Vlahovic non è al meglio: al suo posto Milik con al fianco Chiesa. Panchina per Yildiz.