La moviola di Juve-Udinese: buona partita per l’arbitro Marchetti

Partita fondamentalmente tranquilla quella arbitrata dall'arbitro Marchetti, con le due squadre che hanno giocato in maniera dura ma corretta. 13 i falli subiti dalla Juventus, 13 dall'Udinese, ma ben diversa è la conta delle amonizioni: 1 per la squadra di Allegri e 2 per quella di Sottil. Nel finale di partita Allegri riceve anche un cartellino giallo, giusto, per essere uscito con troppa veemenza dall'area tecnica.