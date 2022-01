Juve-Udinese, le statistiche: i friulani sono la vittimi preferita di Dybala

Ecco alcuni dati raccolti da Opta sulla sfida di domani sera tra Juve e Udinese

Siamo alla vigilia di quello che sarà il match dell'Allianz Stadium in programma per domani contro l'Udinese, dove i bianconeri dovranno a tutti i costi riscattare il passo falso maturato in Supercoppa nella finale persa con l'Inter. Ma tornando alla sfida di domani, andiamo a vedere alcune curiosità sulle due squadre secondo i dati raccolti dalla piattaforma Opta.

DUE SUCCESSI - La Juve ha vinto nove delle ultime 12 partite contro l’Udinese in Serie A (2N, 1P), trovando sempre il gol in questo parziale: i piemontesi, bloccati sul 2-2 nel match d’andata, non rimangono senza successi per due sfide contro i friulani nello stesso campionato dalla stagione 1989/90.

IN CASA - La Juve ha vinto le ultime cinque partite casalinghe di Serie A contro l’Udinese, segnando sempre almeno due gol nel parziale: è dalla striscia collezionata tra il 1980 e il 1987 (sette in quel caso) che i piemontesi non vincono almeno sei gare interne di fila contro i friulani nella competizione.

CONFRONTO - Da inizio novembre ad oggi solamente l’Inter (nessuna) ha perso meno partite in Serie A della Juventus (una sola): nel parziale solo i nerazzurri (quattro, ma con una gara in meno) hanno incassato meno reti dei bianconeri (sei, di cui quattro nelle ultime due giornate contro Napoli e Roma).

DYBALA - Paulo Dybala, in gol in tre delle ultime cinque partite giocate in Serie A, ha nell’Udinese la sua vittima preferita nella competizione: nove reti in 16 partite contro i friulani, tra cui una nel match d’andata.

ULTIMA MEZZ'ORA - La Juve ha la miglior difesa del campionato nell’ultima mezz’ora di gioco: cinque gol subiti, uno dei quali proprio nel match d’andata contro l’Udinese (Deulofeu).

PIU RECUPERI - L’Udinese è la squadra che conta meno recuperi offensivi (105) in questa Serie A; anche la media a partita è inferiore a qualsiasi altra squadra (5.5). I friulani inoltre contano 237 sequenze di pressing (solo il Cagliari con 225 ne conta meno finora).