La Juve si prepara a sfidare l' Udinese , ultima partita della stagione bianconera. Alle 21:00 i bianconeri alla Dacia Arena di Udine vorranno vincere per regalare un'ultima gioia ai suoi tifosi, ma dovranno stare attenti al Tucu Pereyra .

L'argentino ha infatti giocato per due stagioni con la Vecchia Signora, collezionando 48 presenze e quattro reti. Il gol dell'ex è una delle regole non scritte del mondo del calcio, e non a caso nell'agosto del 2021 Pereyra ha già segnato alla sua vecchia squadra.