Juve-Udinese, il doppio ex De Agostini: “Sarà una partita dura”

Intervistato da Tuttosport il doppio ex De Agostini ha parlato della sfida tra Juve e Udinese: "Sarà una partita dura. La Juve è condannata a vincere se vuole rimanere agganciata all’Inter: non ci sono alternative. Pure l’Udinese, però, deve far punti per non farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere. Vietato sbagliare per entrambe".

Ma i bianconeri possono ancora puntare allo scudetto?"La Juventus non deve mollare. Il campionato è ancora lungo e in passato abbiamo visto tante squadre perdere punti per strada. Inoltre l’Inter avrà la Champions che porterà via diverse energie fisiche e mentali. Ecco perché i bianconeri devono subito lasciarsi alle spalle la sconfitta di San Siro e ripartire forte, non lasciando più altri punti per strada".

Chiosa finale su Samardzic, osservato speciale di serata: "Samardzic è indubbiamente un buon giocatore. Mi piace, ma dovrebbe essere più costante per ambire a certi palcoscenici. Non a caso gioca poco e non è un titolare inamovibile dell’Udinese. Il serbo manca di continuità".

