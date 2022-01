Juve, i convocati in vista dell’Udinese: fuori Bonucci, non ce la fa Danilo

Tutto pronto in vista del match tra Juventus e Udinese: chi vincerà? Ecco i convocati bianconeri, 3 assenti

redazionejuvenews

Questa sera alle 20.45 la Juventus di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro l'Udinese, un match sulla carta abbordabile ma che rischia di nascondere più di qualche insidia. All'andata, infatti, il match terminò 2 a 2, con i bianconeri per gran parte della partita sotto nel punteggio e costretti ad una disperata rimonta. Ora le cose sembrano però cambiate e i bianconeri sembrano aver ritrovato la giusta mentalità. Non per questo la squadra di Massimiliano Allegri potrà permettersi di abbassare la guardia, ma i pronostici sono tutti dalla parte della Vecchia Signora. A poche ore dall'inizio della partita il club bianconero ha reso note le convocazioni:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, De Winter.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge.

Come anticipato in conferenza stampa, sono assenti Bonucci e Danilo, oltre che l'ormai lungodegente Ramsey. Manca ovviamente anche Federico Chiesa, alle prese con un terribile infortunio. Come scenderanno in campo i bianconeri? Largo al 4-2-3-1, con Szczesny che torna tra i pali. Il portiere polacco non era potuto scendere in campo in Supercoppa contro l'Inter per via di alcuni problemi con il Green Pass ma ora è pronto a tornare a difendere la porta bianconera.

In difesa si rivedono Cuadrado e De Ligt, che andranno a comporre la retroguardia insieme a Rugani e Pellegrini. Il terzino italiano è in ballottaggio per un posto da titolare insieme a De Sciglio e Alex Sandro, ma per il momento sembra in vantaggio. In panchina Chiellini, non al meglio della condizione. A centrocampo spazio a Locatelli e Bentancur, con McKennie, Dybala e Kulusevski che agiranno sulla trequarti, a supporto di Morata unica punta. Bernardeschi e Kean sono invece pronti a subentrare a partita in corso. Riusciranno i bianconeri a portare a casa il risultato? Lo scopriremo tra poche ore.