Juve-Udinese, ultima partita da presidente allo Stadium per Agnelli

Partita molto speciale per Agnelli, che contro l'Udinese è sceso per l'ultima volta in campo come presidente della Juve: premiato Allegri

redazionejuvenews

Grazie alla vittoria contro l'Udinese continua la striscia di risultati positivi della Juve che, in attesa di scoprire quale sarà il risultato della partita del Napoli, si porta a 4 punti dal primo posto in classifica. Una partita speciale quella contro la squadra di Sottil, in ricordo di Castano e Vialli.

A bordo campo a seguire il match anche Andrea Agnelli. Prima dell'inizio del match l'ormai ex presidente della Juve ha consegnato a Allegri il premio come miglior allenatore del mese di novembre. Per lui si è trattata dell'ultima partita in casa da presidente. Dal prossimo 18 gennaio (data della prossima assemblea degli azionisti) sarà ufficialmente presentato il nuovo Cda. La fine di un'era.

L'amministratore delegato della Lega Serie A De Siervo ha spiegato le motivazioni che hanno portato a scegliere Allegri come allenatore del mese: “Massimiliano Allegri sta dimostrando una volta di più di essere un grande allenatore, solido e pragmatico, in grado di leggere al meglio le situazioni di gioco e di trovare equilibrio e soluzioni tattiche ottimali per la resa delle proprie squadre. Il mese di novembre della Juventus è stato perfetto. Tre vittorie su tre contro Inter, Hellas Verona e Lazio, sempre mantenendo la porta inviolata, che hanno permesso ai bianconeri di rilanciarsi nelle posizioni più alte della classifica. Allegri, inoltre, ha lanciato sul palcoscenico della Serie A TIM giovani talenti come Fagioli e Miretti, prodotti del vivaio bianconero”