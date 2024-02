Juve-Udinese, partita speciale per Allegri: eguaglierà Lippi

Per l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri quella contro l'Udinese sarà una partita molto speciale: 405 panchine bianconere, come Lippi

Dopo la pesante sconfitta per 1-0 contro l'Inter nel Derby d'Italia la Juve si prepara a sfidare l' Udinese , match in programma lunedì 12 febbraio alle 20:45.

Per i bianconeri sarà una partita fondamentale, da vincere a ogni costo, ma per Massimiliano Allegri sarà una partita ancora più speciale. Max raggiungerà infatti quota 405 presenze sulla panchina della Juve. L'allenatore bianconero eguaglierà quindi Marcello Lippi al secondo posto dei tecnici della Vecchia Signora con più panchine. Al primo, quasi irraggiungibile, Giovanni Trapattoni, con 596 partite alla guida dei bianconeri.

Per i bianconeri sarà quindi un motivo in più per portare a casa la vittoria: avvicinarsi all'Inter e fare un regalo speciale al proprio allenatore.