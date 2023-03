Juve, al via la settimana del giudizio: oggi l’udienza preliminare

Sarà una settimana particolarmente impegnativa per la Juve: oggi l'udienza preliminare sul caso Prisma, ma i problemi non finiscono qui

Si prospetta una settimana particolarmente impegnativa in casa Juve, non tanto sul terreno di gioco quanto più nelle aule di tribunale. Mentre la squadra di Massimiliano Allegri si prepara a sfidare il Verona, infatti, gli avvocati bianconeri sono invece pronti a combattere. Oggi alle 9:30 avrà inizio l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, che vedrà la Juve e gli altri 12 indagati rimandati a giudizio presenziare di fronte al Gup (giudice dell'udienza preliminare). Oggi arriverà il giudizio? Difficile a dirsi, probabilmente no.

In ogni caso questo non sarà l'unico giudizio che aspetta la Juve. In settimana sono infatti attesi gli esiti della seconda inchiesta sportiva, quella sulle così dette manovre stipendi, e il Consiglio di Stato sulla carta Covisoc. Dopo i 15 punti tolti in classifica la speranza dei legali bianconeri è quella di evitare ulteriori penalizzazioni, e anzi di poter annullare la precedente condanna.

Come sempre i tempi della giustizia italiana sono estremamente dilatati. Sarà una lotta lunga e difficile, che probabilmente terrà la Juve sulle spine ancora a lungo. Ad esempio, i legali bianconeri hanno già fatto richiesta al Gup di spostare il processo da Torino a Milano per via della competenza territoriale sul reato di manipolazione del mercato. Prima di avere una risposta potrebbero passare mesi...