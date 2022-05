Juve U23, vittoria amara contro il Padova: i bianconeri non passano il turno

La Juve Under23 batte il Padova ma viene eliminata dai Playoff di Serie C. Delusione per i giovani bianconeri

redazionejuvenews

Vittoria che lascia con l'amaro in bocca per la JuveUnder23, che batte 1 a 0 il Padova ma viene eliminata dai Playoff di Serie C. Dopo la sconfitta per 1 a 0 nel match di andata, infatti, passa il turno il Padova, che ha finito la stagione in una posizione in classifica più avanzata rispetto ai bianconeri.

Il commento del club bianconero: "L’avvio è tutto di marca bianconera. La squadra di Mister Zauli parte con grande convinzione, determinata a sbloccare quanto prima la gara per rendere meno complicata la rimonta dopo lo 0-1 dell’andata. Per passare la Juve deve segnare due reti in più del Padova e al 12’ arriva la prima: Soulé sfonda sulla sinistra e, una volta arrivato sul fondo, serve al centro dell’area Barrenechea che è lucido e con il sinistro supera Donnarumma, 0-1. Siamo meritatamente in vantaggio, dopo aver creato già diverse palle gol di cui una, la più pericolosa, al 1’ con la conclusione di NicolussiCaviglia terminata di poco alta.

Il Padova prova a riassestarsi dopo lo svantaggio e ci riesce in rapida sequenza ai minuti 25 e 26 con una conclusione molto potente e precisa di Germano che si stampa in pieno sulla traversa e successivamente con il sinistro di Chiricò che esce di un soffio alla destra della porta difesa da Israel. L’ultima emozione del primo tempo è ancora di marca biancoscudata e porta la firma di Terrani che prova a sorprendere il nostro estremo difensore, ma il suo tentativo sorvola di poco la traversa. Si chiude così con la Juve avanti 1-0 la prima metà di gara.

Il secondo tempo riparte su ritmi meno intensi, ma l’obiettivo dei bianconeri non cambia: serve ancora un gol, senza subirne alcuno, per volare in semifinale playoff. Il primo brivido, però, dalle parti di Israel lo porta Terrani, ma la sfera finisce alta sopra la traversa. Siamo al minuto 62 e meno di dieci minuti più tardi i padroni di casa sfiorano il pareggio da un cross di Germano che, deviato da Anzolin, termina la sua corsa sul montante alto. Non è un momento semplice della gara per la squadra di Mister Zauli. Bisogna segnare a tutti i costi, ma bisogna anche evitare di subirne anche soltanto uno.

Al minuto 72, però, arriva l’occasione più clamorosa di tutta la ripresa: Cudrig, entrato da pochi minuti, ha benzina nelle gambe per spingere sulla destra. Trova un ottimo pallone Da Graca che sembra aver preso il tempo a tutta la difesa biancoscudata, ma proprio al momento della conclusione viene chiuso da uno straordinario intervento di Germano che vale tanto per il Padova, tantissimo. Il finale è davvero concitato, pur non essendoci vere e proprie occasioni da gol. Ma la Juve ci prova fino al minuto 94, ma il punteggio non cambia e in semifinale ci va il Padova.Grazie per tutte le emozioni che ci avete regalato, ragazzi, siamo fieri di voi!".

(juventus.it)