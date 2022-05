Juventus Under 23, i convocati di Zauli per la sfida al Padova

La Juve ha reso nota la lista dei convocati diramata dal tecnico bianconero per la sfida di ritorno dei playoff di Serie C contro i veneti.

redazionejuvenews

La JuventusUnder 23 scenderà in campo questa sera alle ore 20:30 in trasferta contro il Padova, nella partita valevole per il ritorno dei playoff di Serie C. Dopo la sconfitta nella sfortunata partita d'andata per 0-1, i bianconeri cercheranno di ribaltare il risultato per continuare la loro rincorsa alla SerieB. Servirà una vittoria con più di un gol di scarto per passare il turno.

Mister Zauli in conferenza stampa aveva presentato così la partita dell'Euganeo. "Per iniziare questa sera non basta un gol ma ne servono almeno due. Il campionato dice che il Padova è una delle squadre migliori, è un avversario diverso e lo ha dimostrato tutto l’anno. I playoff insegnano che comunque le partite sono differenti, c’è più tensione, l’obiettivo è lì e si può raggiungere in quei 90 minuti. Noi ce la metteremo tutta per giocarci le nostre carte e cercheremo di metterli in difficoltà. Il Padova l’abbiamo visto in campionato, nei playoff e abbiamo rivisto la gara di andata. È la testimonianza di quanto i giocatori sappiano stare in campo, quanta esperienza ci sia, quanta solidità abbiano. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni ma non le abbiamo sfruttate, anche per merito del loro modo di stare in campo. Noi ci giochiamo 90 minuti con la nostra esuberanza e la nostra voglia di stupire, cercando di dare il massimo".

Andiamo a vedere l'elenco completo dei convocati di mister Zauli, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus.

"UNDER 23 | I CONVOCATI PER LA SFIDA DI PADOVA

L'Under 23 si gioca tutto questa sera a Padova: ritorno dei Playoff per la promozione in Serie B, si parte dallo 0-1 per i veneti al Moccagatta".

I CONVOCATI

1 Israel Wibmer

2 Leo

3 Stramaccioni

4 Riccio

5 De Winter

6 Anzolin

7 Sekulov

8 Leone

9 Da Graca

10 Soulé Malvano

12 Garofani

13 Poli

14 Compagnon

15 Verduci

16 Sersanti

17 Zuelli

19 Palumbo

20 Iocolano

26 Barbieri

27 Cudrig

28 Barrenechea

30 Boloca

41 Nicolusssi Caviglia

44 Siano

45 Lipari

48 Cotter