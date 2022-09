Juve U19, torna la Youth League: alla scoperta del PSG

La Juve Under19 si prepara a sfidare il PSG in Youth League: l'analisi sui prossimi avversari dei giovani juventini fatta dal club bianconero

redazionejuvenews

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sul PSG U19, prossimo avversario della Juve U19 in Youth League: "Martedì 6 settembre 2022. 137 giorni dopo la semifinale di Nyon contro il Benfica, la Juventus Under 19 inizia una nuova avventura in Youth League. E questa nuova avventura partirà dallo Stade Georges-Lefèvre di Saint-Germain-en-Laye, la casa del PSG. Una sfida affascinante che i bianconeri vorranno affrontare con la giusta determinazione, come già anticipato anche da Mister Montero, all'esordio in questa competizione.

«Inizia una nuova avventura per tutti noi - dichiara il tecnico bianconero -. Per tanti ragazzi sarà la prima volta in Youth League, lo sarà anche per me e sono sicuro che la affronteremo nel migliore dei modi. Il nostro obiettivo è quello di tornare a Torino con una vittoria, ma ciò che sarà ancora più importante sarà trovare spunti di crescita anche in questa partita. Sappiamo, ovviamente, che non sarà una partita semplice, ma il nostro obiettivo sarà quello di giocarcela con il giusto spirito di gruppo che ci ha contraddistinto in questo inizio di stagione».

IL PSG

I francesi ripartono nella massima competizione europea per club giovanili dopo essersi fermati ai quarti di finale nella scorsa edizione, sconfitti 3-1 dal Salisburgo. Formazione austriaca che è stata, poi, finalista della competizione perdendo l'atto conclusivo contro il Benfica, altra avversaria della Juventus e del club parigino. Completa il Gruppo H, con PSG, Juventus e Benfica, il Maccabi Haifa. I francesi arrivano a questo appuntamento dopo aver giocato tre partite di campionato. Dopo la sconfitta all'esordio per 3-2 in trasferta contro il Saran, sono arrivate due vittorie contro il Drancy JA e contro il Dunkerque entrambe per 4-0.

Attualmente occupa la quarta posizione in classifica nel campionato francese di categoria con 6 punti, 7 gol segnati e 3 subiti (tutti nella prima giornata di campionato). Il PSG, la scorsa stagione, è stato eliminato in semifinale dal Monaco che a sua volta è stato sconfitto nella finale per il titolo di campione di Francia U19 dal Nantes. Il club parigino vanta il record di vittorie nel campionato francese: sono quattro i titoli (2005/2006, 2009/2010, 2010/2011 e 2015/2016). Nella stagione 2011/2012 sfiora il terzo Scudetto consecutivo, ma viene sconfitto in finale 3-2 dall'Auxerre".

(juventus.com)