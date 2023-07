Juve U19, date ed orari delle prime tre giornate della stagione

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con le date e gli orari delle prime tre giornate di campionato della squadra Primavera . Ecco il programma: "La Lega Serie A, con il comunicato ufficiale numero 11 di venerdì 21 luglio 2023, ha reso noti le date e gli orari delle prime tre giornate del Primavera 1. Due partite di domenica e una di lunedì. Questo dice il calendario della Juventus Under 19 di Paolo Montero per l'inizio della stagione 2023/2024. Cagliari, Lecce ed Empoli saranno le prime tre avversarie dei bianconeri.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS UNDER 19-CAGLIARI La Juventus Primavera giocherà la 1ª giornata di campionato in casa - a Vinovo - domenica 27 agosto alle ore 16:30. QUANDO SI GIOCA LECCE-JUVENTUS UNDER 19 La prima gara della stagione in trasferta sarà quella contro la formazione campione d'Italia in carica. Il match coinciderà con la seconda giornata del Primavera 1 e si disputerà domenica 3 settembre alle ore 11:00.