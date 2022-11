Juve U19-Inter 1-1: i giovani bianconeri pareggiano nel derby d’Italia

Pareggio per la Juve Under19 di mister Montero, che non riesce a andare oltre l'1-1 nel derby d'Italia primavera contro l'Inter

Termina con un pareggio il 2022 della Juve Under 19 di mister Montero. Il report del club bianconero: "La Juventus Under 19 chiude con un po’ di rammarico il proprio 2022 tra le mura amiche. A Vinovo il Derby d’ItaliaPrimavera finisce 1-1: ad aprire le marcature Hasa, su calcio di rigore, a riequilibrare l’incontro Iliev, sempre dagli undici metri. Parlavamo di rammarico proprio perché la gara è finita in parità, ma nel corso dei novanta minuti la squadra di Mister Montero ha creato tante occasioni per segnare anche più di una rete. Un pareggio che porta i bianconeri a quota 24 punti, a due lunghezze di distanza dalla capolista Roma e sabato 12 novembre al "Tre Fontane" ci sarà il big match contro i giallorossi". (juventus.com)