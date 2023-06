Juve, Tudor saluta la squadra: il discorso del croato

Questo il discorso del croato riportato da Le Phoceen e RMC Sport: "Ci sono buone basi per il futuro. Spero che l'OM ritrovi il suo posto nel breve periodo e vinca molti trofei. Non c'è paragone da fare tra Juventus e Marsiglia in questo momento. A Marsiglia ho dato tutto. Ci sono state molte notti insonni. Abbiamo riflettuto molto con la dirigenza. La mia collaborazione con loro è stata da 10 e lode. C'è una canzone che dice che è meglio ricordare le cose belle. Quello che succede non è negativo, puoi usarlo per migliorare. È stata una grande esperienza per me qui in Francia. Grandi tifosi, ottimo vino. Dal punto di vista calcistico, il campionato francese è eccellente. Abbiamo giocato un bel calcio che ha regalato ai tifosi una vera emozione. Ricorderò sempre il grande lavoro che abbiamo fatto per migliorare la cultura del lavoro"