Juve, trovato l’accordo per Paredes: ora visite mediche e firme

Juve e PSG hanno finalmente raggiunto un accordo: Paredes sarà un nuovo centrocampista bianconero. Ora visite mediche e firme

redazionejuvenews

L'affare Paredes sembra ormai giunto alla parola fine. Dopo mesi di voci, trattative e lunghe attese, la Juve ha finalmente trovato l'accordo con il PSG per il trasferimento del centrocampista argentino: prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni, fissato a 15 milioni. Già ieri le due parti erano sembrate molto vicine tanto che l'allenatore della squadra francese Galtier in conferenza stampa aveva rivelato di non aver convocato il giocatore, confermando le voci su un suo trasferimento. Alla fine Juve e PSG hanno raggiunto la tanto attesa fumata bianca. Oggi in tarda serata il centrocampista argentino è atteso a Torino e domani avranno luogo le visite mediche e le firme.

Ottima notizia per Massimiliano Allegri, che finalmente potrà avere a disposizione il metronomo di cui tanto aveva bisogno. Paredes sarà il perno del centrocampo bianconero, il giocatore in grado di dettare i tempi del gioco della Juventus. A beneficiare del suo arrivo sarà tutta la manovra della squadra, che si spera diventi più fluida e veloce. Riguardando le immagini del match contro la Sampdoria, infatti, è facile notare come il centrocampo bianconero fosse praticamente inesistente in fase di impostazione. L'argentino potrebbe essere la soluzione.

A giovare del suo arrivo potrebbe essere anche Manuel Locatelli. L'ex Sassuolo non sarà più costretto a giocare come mediano davanti alla difesa ma che potrà invece tornare a fare la mezzala. Il centrocampista italiano non è mai stato completamente a suo agio in quella posizione del campo e ora sarà libero di mettere in mostra anche le sue doti offensive e di inserimento. Se un centrocampista si avvicina, ce n'è un altro pronto all'addio, o forse due. Rovella è ad un passo dal Monza, mentre si continua a cercare una nuova casa per Arthur. Su di lui lo Sporting Lisbona.