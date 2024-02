Juve, Tricella: “Alcaraz non metterà in secondo piano Miretti”

Intervistato a Tmw Radio, Fabio Tricella si è espresso su Carlos Alcaraz , ultimo acquisto del calciomercato della Juventus . Per l'ex calciatore, almeno nei primi periodi, il suo ingresso in rosa non dovrebbe modificare le gerarchie bianconere, in particolar modo per Fabio Miretti . Ecco le sue parole:

"Alcaraz sinceramente non lo conosco e non ho modo di dire molto di più. Tutto sommato nella Juventus di quest’anno stanno facendo abbastanza bene tutti. Siamo passati da un McKennie che era stato praticamente venduto, retrocesso nella squadra dove era stato inviato… ora torna ed è indispensabile. Dove lo metti, sta. Mi ero veramente stupito che l’avessero lasciato andare via così. Non penso che Miretti possa finire in secondo piano. Allegri ha la situazione sotto controllo e chi starà meglio giocherà. Ci saranno degli avvicendamenti. Le partite - obiettivamente - si giocano molto pure nell’ultima mezz’ora, con la possibilità per chi entra dalla panchina di diventare protagonista”.