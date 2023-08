Juve, Trevisani: “Tornati alle origini. Il rigore? Errore incomprensibile”

Ha proseguito: "Col Bologna la Juventus si è un po' spenta. Un po' è tornata alle origini sia nelle modalità di fare gioco, sia per il risultato che non è arrivato e sia per la rabbia di Allegri a fine partita. Cose già viste nella passata stagione che sorprendono un po' perché veramente a Udine erano arrivate una serie di risposte molto positive".

Infine sul discusso errore arbitrale a sfavore del Bologna ha aggiunto: "È chiaro che la gara è stata anche molto condizionata dalle decisioni arbitrali. La Juventus reclama un rigore su Chiesa che secondo me si può concedere assolutamente. Poi c'è l'episodio su Ndoye nel secondo tempo dove gli stessi tifosi della Juventus dicono che è rigore. La questione non è la Juventus o il Bologna. Ma questione arbitrale che non si capisce come con il Var possa succedere qualcosa del genere e non concedere questo rigore. Poi la partita ha visto un grande Bologna e la Juventus ha fatto dei passi indietro. Inevitabilmente le polemiche prendono il sopravvento".