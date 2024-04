Juve, Trevisani: “La Serie A è la Marotta League e vi spiego perché”

Intervenuto su Cronache di Spogliatoio Riccardo Trevisani ha detto: "Sono d’accordo al 100%: la Serie A è la Marotta League e vi spiego perché. Da quando è arrivato alla Juve, negli ultimi 14 campionati, 9 e mezzo li ha vinti Marotta. Prima dominava alla Juve, ora domina all’Inter. Ha vinto 2 degli ultimi 4 scudetti più 7 e mezzo di quelli della Juve perché era andato via all’inizio dell’ottavo perché era successo quel che era successo. È vero che è Marotta League, fate bene a dirlo perché è il dirigente più forte che c’è con le sue capacità di circondarsi bene, di Ausilio, Inzaghi, i calciatori, il blocco italiano portato all’Inter. Aveva fatto lo stesso alla Juve con un blocco di giocatori italiani per la maglia e la storia del club. E ha vinto un miliardo di scudetti alla Juve, 2 all’Inter con grande possibilità che ne vince 1 dei prossimi 3. E ha fatto le finali di Champions 2015, 2017 e 2023. È Marotta League, ma è questione di capacità e non altro".