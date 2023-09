Juve, Trevisani: “Milik forse meglio di Vlahovic. Su Alex Sandro…”

Riccardo Trevisani, ospite a Pressing, ha parlato della prestazione di alcuni giocatori della Juventusscesi in campo contro l'Empoli. Il giornalista ha innanzitutto confrontato Dusan Vlahovic con Arkadiusz Milik: "Vlahovic e Chiesa sono i titolari, poi gli altri danno una mano. A Empoli è entrato Milik che è un giocatore che sa giocare a calcio e forse anche meglio di Vlahovic ma ho visto un piccolo Empoli per dare un giudizio sulla Juventus come quello che era arrivato a Udine". Sull'attaccante serbo ha aggiunto: "Una giornata storta può capitare a tutti, prima di tirargli la croce addosso aspetterei".