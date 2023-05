Juve, Trevisani: “Il problema di Vlahovic sta diventando mentale”

Trevisani ha parlato dello stato di forma di Vlahovic: per il giornalista il rendimento sottottono dell'attaccante avrebbe un origine mentaleg

La stagione attuale di Dusan Vlahovic alla Juventus sarebbe considerata da più parti come sotto le aspettative. Il giocatore, alla sua seconda annata in bianconero non starebbe ripetendo le prestazioni fornite con la maglia della Fiorentina. Se spesso il calo di rendimento è stato giustificato da un diverso sistema di gioco, secondo Riccardo Trevisani ora la causa sarebbe differente.