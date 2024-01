Juve, Trevisani: “Contro l’Empoli gli errori di Allegri sono più di uno”

Dagli studi di Sportmediaset, Riccardo Trevisani è ritornato sul pareggio rimediato dalla Juventus contro l' Empoli . Per il giornalista, il tecnico Massimiliano Allegri sarebbe principale responsabile del mancato successo dei suoi ragazzi. Ecco le sue parole: "C'è stata una sottovalutazione della partita da parte di Allegri . Anche Alex Sandro al posto di Danilo nonostante mancassero già Rabiot e Chiesa sono tutte scelte discutibili. Il campo ha detto che non poteva giocare con Milik ".

Trevisani ha proseguito: "Yildiz non stava bene? Abbiamo visto che Milik stava una bomba. Se dobbiamo fare le analisi le cose sono andate male, Allegri ha fatto degli errori, ha sbagliato lettura delle partita e scelte dei giocatori. In questo momento in cui la Juventus sta giocando molto meglio fa tanti gol, io Yildiz non lo avrei levato".