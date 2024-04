Juve, Trevisani: “Allegri? Pirlo è stato mandato via con risultati migliori”

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le parole espresse dal giornalista: "Come si può parlare di successo se si raggiungono le prime quattro posizioni? La Juventus è arrivata tra le prime quattro per tutta la vita, è necessario dare 9 milioni ad Allegri? Non può andare bene così. Pirlo, che è arrivato quarto e ha vinto due trofei, è stato lanciato nello spazio perché per la Juve non è sufficiente arrivare quarta e vincere due trofei minori. Puoi arrivare quarto e vincere la Champions League, e allora ti tengo, ma altrimenti no".