Juve, Trevisani: “Allegri non è un maestro della comunicazione”

Dagli studi di Pressing, Riccardo Trevisani è ritornato sulle parole del tecnico della Juventus , Massimiliano Allegri, espresse nel post gara del match contro il Genoa . Ecco cosa ha detto: "Il maestro di comunicazione (Allegri, ndr) sette giorni fa ha detto: abbiamo preso un punto al Bologna . Dopo il Genoa ha detto: abbiamo giocato bene. Ho visto la partita facendo fatica a non addormentarmi. Ho visto un 1° tempo raccapricciante; nel secondo tempo la Juventus ha tirato qualche pallone in mezzo e ha preso 2 pali".

Trevisani ha proseguito: "Contro Napoli e Atalanta ho visto due buone prestazioni della Juventus e l'ho detto, come dico che quella contro il Genoa è stata una partita brutta e il maestro di comunicazione ha dato dei coglioni a tutti i giornalisti del mondo perché noi non dobbiamo capire. Allegri quando è nervoso litiga con tutti, non è un maestro di comunicazione e non è possibile da allenatore della Juve non dare spiegazioni".